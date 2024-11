A Szegedi Mentőszolgálat hősies munkáját nemcsak a gyors és szakszerű beavatkozás jellemzi, hanem az is, hogy extrém helyzetekben is megoldást találnak. Az elmúlt három napban kétszer is szükség volt a Katasztrófavédelem segítségére, hogy a mentők sikeresen elvégezhessék életmentő feladataikat.

A szegedi mentőegységek és a katasztrófavédelem összehangolt munkája két esetben is életeket mentett az elmúlt napokban. Illusztráció: Országos Mentőszolgálat / Facebook

Szombati dráma egy társasházban

Szombaton egy szegedi társasházban lett rosszul egy idős nő, aki családtagja jelenlétében szenvedett hirtelen keringésleállást. A mentésirányító azonnal riasztotta a rohamkocsit, miközben telefonon segítette a bejelentőt az újraélesztési lépések végrehajtásában. A helyszínre érkező mentőegység a megkezdett mellkasi nyomásokat magas szinten folytatta, és végül sikerült stabilizálni a beteg állapotát.

A történet itt még nem ért véget: a szűk és meredek lépcsőház miatt lehetetlen volt a beteget a mentőautóhoz szállítani. Ekkor lépett közbe a Katasztrófavédelem, akik speciális felszereléseikkel biztonságosan segítették a betegmozgatást.

Fulladás és újraélesztés hétfőn

Hétfőn egy hasonlóan összetett helyzetben kellett helytállniuk a mentőknek, amikor fulladás miatt hívták őket egy beteghez. A helyszíni vizsgálatok közben azonban a páciens keringése összeomlott. Az azonnal megkezdett újraélesztés itt is sikeres volt, azonban a betegmozgatás ismét kihívások elé állította a mentőket. Ebben az esetben is a Katasztrófavédelem sietett a segítségükre, biztosítva, hogy a beteg a lehető legkíméletesebben, de gyorsan eljusson a mentőautóhoz.

A katasztrófavédelem és a mentők példás együttműködése

Mindkét eset rávilágít a különböző mentőegységek közötti együttműködés fontosságára. A mentők, a katasztrófavédők és a bejelentők példás közös munkája nélkül ezek az életmentő akciók nem zárulhattak volna sikerrel.