Először csak viccnek tűnt, de amikor több kollégánk is kapott kínai nyelvű telefonhívást, már a szerkesztőségben is kezdtünk gyanakodni, hogy egy újabb telefonos csalási módszert vetnek be, akik a pénzünket akarják. Erre erősített rá az a rengeteg hír, ami a napokban a sajtóban és a közösségi oldalakon is megjelent a témában.

Kínai hívás, magyarnak látszó számról. Illusztrációs fotó: Karnok Csaba

Kínai hívásokkal bombáznak

Szinte mindenki ugyanarról számolt be: egy ismeretlen, de magyar mobiltelefonszámról kaptak hívást, és amikor fogadták, valaki kínaiul szólalt meg a vonal végén.

Laptársunk, a haon.hu talált egy bejegyzést, amiben lefordították a szöveget a mesterséges intelligencia segítségével.

„A kínai nagykövetség értesít, hogy van egy sürgős hivatalos dokumentum, amit nem vettél át, és ez hatással lehet a tartózkodási jogaidra. Kérjük, mihamarabb vedd fel a kapcsolatot a nagykövetséggel. Részletekért nyomd meg a 9-es gombot, ahol egy ügyfélszolgálatos fog segíteni.”

Bontsuk a vonalat

Tehát ez az a szöveg, amit szerencsére alig ért valaki, így jobb esetben bontja is a vonalat. Kérdés persze, hogy miért rossz ez nekünk, azon kívül, hogy nyilván senki sem szeret kéretlen hívásokkal bajlódni.

Krnács András biztonságos internet szakértő lapunknak elmondta, hogy a legnagyobb probléma jelenleg az, hogy a csalók bármilyen telefonszámot hozzá tudnak rendelni a híváshoz. Vagyis egyáltalán nem biztos, hogy magyar számról kapjuk a hívást, csak azt hisszük.

Nincs megoldás

– Ezt egyelőre nem tudják megoldani a telefonos társaságok. Mert a mi szolgáltatónk nem tudja szűrni, hogy az a szám, amiről a hívás érkezik, hamis-e. Egyébként, ha fogadjuk a hívást, anyagi problémánk nem lehet vele – mondta a szakértő.

Krnács András szerint akkor van baj, ha visszahívjuk a számot. Akkor ugyanis már emelt díjas számot hívunk vissza, és fizethetjük a számlát. Ilyenkor maximum feljelentést lehet tenni, de a nemzetközi hívásoknál kétséges a siker. A megoldás az lehet, hogy ha érkezett egy ilyen hívás, akkor letiltjuk a számot.