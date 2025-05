Halálos áldozatot követelt a pusztító tűz, megjöttek a fotók! – galériával

Korábban beszámoltunk arról, hogy tűz ütött ki egy hódmezővásárhelyi tanyán. A helyszínre nagy erőkkel vonultak ki a tűzoltók.

Halálos tragédia Hódmezővásárhelyen. Fotó: Donka Ferenc

A ház átvizsgálásához légzőkészülékekre volt szükség, amelynek során egy sérült gázpalackot is feltártak a tűzoltók. A további feltárás során a romok alatt egy holttestet is felfedeztek. A ház lakhatatlanná vált, a tetőszerkezet egy része is beszakadt. Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság tájékoztatása szerint a tűz keletkezési körülményeit a tűzvizsgálat fogja feltárni.