Halálos áldozatot követelt a pusztító tűz Hódmezővásárhelyen

Korábban megírtuk, tűz volt egy vásárhelyi tanyán. Az ötven négyzetméteres épület több helyisége és tetőszerkezete is lángra kapott, amely később teljesen be is szakadt.

Tragédia Hódmezővásárhelyen. Fotó: Donka Ferenc

A hivatásos tűzoltók több egységgel érkeztek a helyszínre, három vízsugárral dolgoztak a tűz megfékezésén. Három tűzoltó légzőkészülékkel behatolt az épületbe, hogy ellenőrizzék, tartózkodik-e bent valaki. A lángokban egy gázpalack is felhasadt, maradványait a tűzoltók megtalálták. A Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság tájékoztatása szerint egy ember tartózkodott az épületben, aki a tűz következtében életét vesztette. Az esetet és a tűz keletkezési körülményeit a tűzvizsgálat fogja feltárni.