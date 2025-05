Megszólaltak a csupasz fenékkel támadó szikés rém áldozatai

Egy zavart férfi napok óta zaklatta a járókelőket Szegeden, a Vértó környékén: szikével fenyegetőzött, embereket követett, beszólt nekik, és volt, akit nem engedett be a lépcsőházába. A környékbeliek már figyelmeztették egymást rá, de a rendőrséghez hivatalos bejelentés nem érkezett. A hatóságok csak a Délmagyaron megjelent cikk után indítottak nyomozást a szikés rém ügyében.

A szikés rém már nem garázdálkodik a szegedi utcákon

A TV2 Tények című műsorának nyilatkozott egy szegedi nő is, akire minden előzmény nélkül támadt rá a férfi.

Megnéztem, hány perc van még a villamosig. Még négy percet mutatott. Amikor mi odaértünk, ahogy szálltunk fel a buszra, már támadott szikével a kezében, hogy megöllek a k..va anyád.

– nyilatkozta a nő, hozzátéve, hogy mind a négy ujja között tartott szikét a férfi, amivel meg is sebesítette, ezt a rendőrségnek is jelezte.

A szikés rém sokakra ráhozta a frászt

A férfi több lakóházba is bejutott, a zavart férfi egy asszonyt majdnem megvert a saját gyermekei előtt.

Azt mondta, hogy meg fogsz dögleni. Nagyon csúnyán beszélt.

– árulta el a lakó.

Azt is elmondta, hogy a zavartan viselkedő férfi azt követően vált igazán agresszívvá, amikor felszólították a távozásra. A ház negyedik emeleti lakóira is rátámadt, éppen be tudtak menekülni a lakásba.

Ahogy arról mi is beszámoltunk korábban, a szegedi rendőrök elfogták és előállították a férfit. A Szegedi Rendőrkapitányság hivatalból indított büntetőeljárást, majd nem sokkal később el is fogták a feltételezett elkövetőt. A férfit őrizetbe vették, felfegyverkezve elkövetett garázdaság bűntett elkövetése miatt kell felelnie.

A szikés rémről szóló riport 21:25-től kezdődik