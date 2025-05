Elfogták a szegedi szikés rémet, most egy villamosmegállóban támadt

Mint arról tegnap beszámoltunk, egy zavart férfi szikével fenyegeti a járókelőket Szegeden a Vértó környékén. A szikés rém elsősorban kisgyermekesekre támad: volt, akit hosszan követett, másnak beszólt, de olyan is előfordult, hogy valakit nem engedett be a saját lépcsőházába. Az internetes kommentekből kiderült, hogy már többen találkoztak vele és a környékbeliek már fel is hívják egymás figyelmét, hogy aki tudja, kerülje el.

Nyomoz a rendőrség a szikés rém ügyében

Az ügyben megkerestük a szegedi rendőrkapitányságot, ahonnan azt az információt kaptuk, hogy a kommentekben állítottakkal ellentétben, miszerint már többször hívtak rá rendőrt, senki nem tett még bejelentést a férfival kapcsolatban. Cikkünk megjelenését követően azonban elindították a nyomozást.

Elfogták a késsel fenyegető férfit

A szegedi rendőrök elfogták és előállították a férfit, aki egy szikével fenyegetett egy nőt egy szegedi villamosmegállóban, miközben szikét fogott rá. A rendőrség tájékoztatása szerint az incidensben senki sem sérült meg. A Szegedi Rendőrkapitányság hivatalból indított büntetőeljárást, majd nem sokkal később el is fogták a feltételezett elkövetőt. A férfit őrizetbe vették, felfegyverkezve elkövetett garázdaság bűntett elkövetése miatt kell felelnie.