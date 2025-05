Szembenéztünk a szikés rémmel, agresszíven letámadta kollégánkat

A szikés rém a szemünk elé került és agresszíven viselkedett kolléganőnkkel.

A szikés rém már rendőrkézen, garázdálkodása közben mi is szembekerültünk vele. Fotó: DM

A szikés rémmel személyesen találkoztunk

Mint ahogyan azt már korábban megírtuk, egy zavart férfi szikével fenyegetett meg járókelőket Szegeden. Az ijedelem nagy port kavart, a rendőrség nyomozást indított. Mindenki megnyugvására tegnap kiderült: bilincset kattintottak a férfi kezén, sikerült elfogni. Ám mielőtt rendőrkézre került volna, többeket megijesztett, megsebesített és cselekvésre kényszerített.

Kolléganőnk is szembekerült az agresszív fenyegetővel, akkor még nem sejtette, hogy szikével felfegyverzett rémmel áll szemben. Utólag hálás, hogy nem esett nagyobb baj: a férfi könnyen rátámadhatott volna. Egyik reggel, munkába indulva, egy hálóköntösös alak lépett elé, és ordítva követelte, hogy engedje be a kóddal működő hátsó ajtón. Mivel egy tízemeletes panelben nem ismerjük az összes lakót, kolléganőnk nem kérdezősködött, csak - bár megijedve - beengedte a ziháló, váratlanul feltűnt férfit a hátsó ajtón.

Nem sokáig foglalkozott vele, de gyanúsnak találta, hogy amint bejutott, hangosan felröhögött és magában zúgolódott. Később az ott lakóktól is megtudta, hogy többen találkoztak már vele a lépcsőházban, de senki sem ismerte a férfit. Úgy tűnik, a “szikés rém” kedvelt területének Makkosháza és környéke számít: több lakótömbbe is jogtalanul behatolt, és az Európa Liget villamosmegállóban egy nőt is megsebesített.

TV2 Tények című műsorának nyilatkozott egy szegedi nő is, akire minden előzmény nélkül támadt rá a férfi.

– Megnéztem, hány perc van a villamosig. Még négy percet mutatott. Amikor mi odaértünk, ahogy szálltunk fel a buszra, már támadott szikével a kezében, hogy megöllek a k..va anyád – nyilatkozta a nő, hozzátéve, hogy mind a négy ujja között tartott szikét a férfi, amivel meg is sebesítette, ezt a rendőrségnek is jelezte.

Némiképp megnyugtató, hogy a férfit már őrizetbe vették, így nem garázdálkodhat tovább szabadon.