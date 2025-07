Szankciókkal sújtja Nagy-Britannia a migránsbiznisz szerb királyát

A marokkói származású Mohamed Tetvani brutális embercsempész-hálózatot irányít, saját börtönt működtet, és nők szexuális kizsákmányolásával is vádolják. Horgos önjelölt királya, aki brutális módon irányított migránsokat Horgoson, Szerbiában, és vezette a Tetvani-féle embercsempészbandát most szankciós listára került – írja a Magyar Nemzet.

Horgos önjelölt királya, a Tetvani-csoport vezetője. Fotó Magyar Nemzet

Szankciós listán Horgos királya

Nagy-Britannia először vezetett be szankciókat a feléjük tartó illegális bevándorlás szervezőivel szemben, ezúttal összesen 25 személy került fel a listára. Emellett több bűnöző, a csoportok vezetői, a hamis útlevelek készítői, sőt még egy, az embercsempészek által javasolt felfújható csónakokat gyártó kínai cég is helyet kapott a listán. A 25 személy elleni szankciókat azonnal hatályba léptették, így Mohamed Tetvani brit pénzügyi eszközeit befagyasztják és nem is utazhat a szigetországba.

Saját börtönt is üzemeltet

A Magyar Nemzet szerint a bandavezér még saját börtönt is üzemeltet azok számára, akik nem tudnak fizetni. A Tetvani-csoport emellett arról is ismert, hogy a nőket, akik nem fizetnek, szexuálisan bántalmazzák. A BIRN szerint a bűnbanda bázisa Horgoson van, és arról hírhedtek, hogy nemcsak a konkurenciával, hanem azokkal a menekültekkel szemben is erőszakosak, akik nem vették igénybe vagy nem fizették ki szolgáltatásaikat.

Megalapozottak a vádak

Mindezzel összecseng a Migrációkutató Intézet korábbi elemzése is. A Magyarország déli határánál táborozó migránsok sorra számoltak be emberrablásokról, zsarolásokról és más visszaélésekről a csempészek részéről. Egy 36 éves pakisztáni férfi elmondása szerint elrablói 3500 eurót (1,4 millió forintot) követeltek érte. A váltságdíjakat többnyire törökországi bankszámlákra utalják, de egyes források szerint a bűnszervezetek Hollandiában és Svájcban is rendelkeznek bankszámlákkal.