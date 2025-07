Megszimatolta a veszélyt: szolgálati kutya állította meg a nyolcfős migránscsoportot

A kutyás polgárőrök a Bács-Kiskun Vármegyei Polgárőr Szövetség tagjai, és egy ideje már az Ásotthalmi Tanyasi Polgárőr Egyesület munkáját is segítik a határmenti szolgálatban. Most a gyakorlatban is bebizonyították, milyen fontos szerepet töltenek be: a 467-es határszakaszon, Ásotthalom-Kissor térségében kaptak riasztást arról, hogy ismeretlen személyek rongálják a kerítést.

A tompai kutyás polgárőrök szolgálati kutyával akadályozták meg a határsértők további előrejutását Ásotthalomnál. Illusztráció: Baon.hu

Kutyás polgárőrök védték meg Ásotthalom határát

A polgárőrök a határrendészekkel együtt siettek a helyszínre, ahol az első néhány határsértőnek ugyan sikerült átsurrannia az erdős-bozótos területen, de a szolgálati kutya megálljt parancsolt a többieknek. Az egyik férfit fizikailag is feltartóztatta az eb, a többiek pedig inkább feladták a próbálkozást.

Mint azt Vezdán János, a tompai egyesület elnökhelyettese elmondta, a kutya jelenléte döntő volt: az állat gyorsasága és fellépése miatt sikerült a csoportot száz méteren belül megállítani, még mielőtt elérték volna Ásotthalom belső területeit.

Kiderült: egy török állampolgárságú, nyolcfős családról volt szó, köztük négy gyerekkel. Bár érvényes útlevéllel rendelkeztek, Magyarországra belépni jogszerűen nem tudtak, így idegenrendészeti eljárás indult ellenük.

Vezdán János szerint az eset ékes példája annak, milyen kiemelt szerepet játszik a kutyás szolgálat a határvédelemben. Mint fogalmazott: