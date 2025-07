Ég a tarló Vásárhely közelében, nagy erőkkel vonultak ki a tűzoltók

Mintegy két hektáron ég a tarló, a gaz és az avar a Hódmezővásárhely és Székkutas közötti külterületen – írja honlapján a Csongrád-Csanád vármegyei Katasztrófavédelmi főigazgatóság.

Ég a tarló Vásárhely közelében. Illusztráció: Shutterstock

A hódmezővásárhelyi hivatásos tűzoltók négy vízsugárral kezdték oltani a lángokat. A munkálatokat egy erőgép segíti, amellyel körbetárcsázzák a területet. A helyszínre kiérkeztek az orosházi hivatásos tűzoltók is, valamint a katasztrófavédelmi műveleti szolgálat is az esethez tart. Továbbra is nagy a szárazság, ezért akár egy cigarettacsikk vagy egy törött üveg is okozhat nagyobb bajt is. Csongrád-Csanád vármegyében továbbra is tűzgyújtási tilalom van érvényben.