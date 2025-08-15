Felborult egy autó Makón, miután parkoló kocsinak ütközött

Parkoló autónak hajtott és felborult egy másik személykocsi Makón, a 43-as főút belterületi szakaszán. A Megyeház és a Kinizsi utca sarkán történt balesethez a város hivatásos tűzoltói vonultak. A parkoló járműben nem ült senki, a másik autó sofőrjéhez mentő érkezett. A baleset miatt az érintett útszakaszon átmenetileg nem lehet közlekedni.

Baleset történt a 43-as főút makói szakaszán. Fotó: Shutterstock