Felborult egy autó Makón, miután parkoló kocsinak ütközött
Összeütközött két autó a 43-as főút makói szakaszán.
Parkoló autónak hajtott és felborult egy másik személykocsi Makón, a 43-as főút belterületi szakaszán. A Megyeház és a Kinizsi utca sarkán történt balesethez a város hivatásos tűzoltói vonultak. A parkoló járműben nem ült senki, a másik autó sofőrjéhez mentő érkezett. A baleset miatt az érintett útszakaszon átmenetileg nem lehet közlekedni.
