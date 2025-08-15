augusztus 15., péntek

Baleset

33 perce

Felborult egy autó Makón, miután parkoló kocsinak ütközött

Címkék#Makó#főút#baleset

Összeütközött két autó a 43-as főút makói szakaszán.

Vass Viktor

Parkoló autónak hajtott és felborult egy másik személykocsi Makón, a 43-as főút belterületi szakaszán. A Megyeház és a Kinizsi utca sarkán történt balesethez a város hivatásos tűzoltói vonultak. A parkoló járműben nem ült senki, a másik autó sofőrjéhez mentő érkezett. A baleset miatt az érintett útszakaszon átmenetileg nem lehet közlekedni.

43-as főút makói szakaszán történt baleset.
Baleset történt a 43-as főút makói szakaszán. Fotó: Shutterstock

 

