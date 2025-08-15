augusztus 15., péntek

Baleset

6 órája

Képeken mutatjuk a Makón felborult autót

Címkék#Makó#autó#baleset

Ütközés következtében felborult egy autó Makón, a 43-as főút belterületi szakaszán.

Vass Viktor

Honlapunkon megjelent cikkben már beszámoltunk a baleset körülményeiről. Parkoló autónak hajtott és felborult egy másik személykocsi Makón, a 43-as főút belterületi szakaszán.

43-as főút
Felborult egy autó a 43-as főút makói szakaszán. Fotó: Donka Ferenc

A Megyeház és a Kinizsi utca sarkán történt balesethez a város hivatásos tűzoltói vonultak. A parkoló járműben nem ült senki, a másik autó sofőrjéhez mentő érkezett. A baleset miatt az érintett útszakaszon átmenetileg nem lehet közlekedni.

Felborult egy autó Makón

Fotók: Donka Ferenc

 

