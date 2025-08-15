Baleset
1 órája
Képeken mutatjuk a Makón felborult autót
Ütközés következtében felborult egy autó Makón, a 43-as főút belterületi szakaszán.
Honlapunkon megjelent cikkben már beszámoltunk a baleset körülményeiről. Parkoló autónak hajtott és felborult egy másik személykocsi Makón, a 43-as főút belterületi szakaszán.
A Megyeház és a Kinizsi utca sarkán történt balesethez a város hivatásos tűzoltói vonultak. A parkoló járműben nem ült senki, a másik autó sofőrjéhez mentő érkezett. A baleset miatt az érintett útszakaszon átmenetileg nem lehet közlekedni.
Felborult egy autó MakónFotók: Donka Ferenc
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre