Két jármű ütközött az ötös főúton: torlódásra kell számítani az érintett területen

Összeütközött egy személykocsi és egy kisteherautó az 5-ös főút 162-es kilométerénél. A helyszínre a sándorfalvai önkéntes tűzoltók érkeztek ki elsőként, áramtalanították a személykocsit. A beavatkozáshoz rövid időn belül csatlakoztak a szegedi hivatásos tűzoltók is. A baleset miatt a főút érintett szakaszán torlódásra kell számítani.

Baleset következtében torlódik a forgalom az 5-ös főúton. Fotó: Shutterstock