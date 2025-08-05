Elhunyt egy motoros, miután kamionnak ütközött Röszke közelében – galériával

Egy motoros életét vesztette, amikor kamionnal ütközött az 5-ös főúton, a röszkei határátkelőhely közelében.

Elhunyt egy motoros, miután egy kamionnal ütközött az 5-ös főúton. Fotó: Donka Ferenc

Információnk szerint a motorost próbálták újraéleszteni, de ez nem vezetett eredményre. A helyszíni szemle idejére mindkét irányban teljesen lezárták az 5-ös főút ezen szakaszát.