Baleset
2 órája
Elhunyt egy motoros, miután kamionnak ütközött Röszke közelében – galériával
Egy motoros életét vesztette, miután egy kamionnal ütközött az 5-ös főúton.
Információnk szerint a motorost próbálták újraéleszteni, de ez nem vezetett eredményre. A helyszíni szemle idejére mindkét irányban teljesen lezárták az 5-ös főút ezen szakaszát.
Életét vesztette egy motoros Röszke térségébenFotók: Donka Ferenc
