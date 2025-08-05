augusztus 25., hétfő

Baleset

15 perce

Elhunyt egy motoros, miután kamionnak ütközött Röszke közelében – galériával

Címkék#motoros#Röszke#főút

Egy motoros életét vesztette, miután egy kamionnal ütközött az 5-ös főúton.

Munkatársunktól

Egy motoros életét vesztette, amikor kamionnal ütközött az 5-ös főúton, a röszkei határátkelőhely közelében.

Az 5-ös főúton történt tragikus baleset..
Elhunyt egy motoros, miután egy kamionnal ütközött az 5-ös főúton. Fotó: Donka Ferenc

Információnk szerint a motorost próbálták újraéleszteni, de ez nem vezetett eredményre. A helyszíni szemle idejére mindkét irányban teljesen lezárták az 5-ös főút ezen szakaszát.

Életét vesztette egy motoros Röszke térségében

Fotók: Donka Ferenc

 

