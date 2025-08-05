augusztus 15., péntek

Karambol

57 perce

Két jármű ütközött az ötös főúton: torlódásra kell számítani az érintett területen

Baleset történt az 5-ös főúton Szeged és Szatymaz között, az érintett szakaszon torlódásra kell számítani.

Vass Viktor

Összeütközött egy személykocsi és egy kisteherautó az 5-ös főút 162-es kilométerénél. A helyszínre a sándorfalvai önkéntes tűzoltók érkeztek ki elsőként, áramtalanították a személykocsit. A beavatkozáshoz rövid időn belül csatlakoztak a szegedi hivatásos tűzoltók is. A baleset miatt a főút érintett szakaszán torlódásra kell számítani.

5-ös főút
Baleset következtében torlódik a forgalom az 5-ös főúton. Fotó: Shutterstock

 

