Fényes nappal lop a szegedi tolvaj, aki nyitott kapukon sétál be, majd értékeket visz el
Riadalmat kelt Szeged-Alsóvárosban. Az alsóvárosi tolvaj, aki fényes nappal lop be nyitott kapukon és udvarokon keresztül. Többen látták már a férfit, aki nem csak körülnéz, hanem értékeket is eltulajdonít, az egyik áldozat lapunknak megerősítette a történteket.
Alsóvárosi tolvaj károsított meg egy férfit. Gyanús alak tűnt fel az elmúlt napokban Szeged-Alsóváros több utcájában, ami nagy felbolydulást okozott a helyiek körében. A közösségi médiában terjedő beszámolók szerint egy férfi fényes nappal kéretlenül besétál a nyitott kapukon keresztül udvarokba, sőt lakóházakba is. Felvettük a kapcsolatot az érintettel, aki lapunknak megerősítette azt a sajnálatos tényt, hogy lopás áldozata lett.
Alsóvárosi tolvaj keltett riadalmat
Többen megerősítették, hogy az illető nem csak körülnéz, de értékeket is eltulajdonít. A leírások alapján a férfi vékony testalkatú, baseballsapkát és napszemüveget visel, hátán táskát hord. Elsőre nem kelti a bujkáló vagy zavart személy benyomását.
A legtöbb esetben fényes nappal érkezik, jellemzően a nyitott kapukon, ajtókon, sőt, még kerítéseken keresztül is illetéktelenül bejut és nem üres kézzel távozik. Egy érintett azt írja, hogy náluk is megjelent. Egy környéken élő férfi lapunknak megerősítette azt a sajnálatos tényt, hogy a lopás áldozata lett.
– Körülbelül délután fél egykor bemászott a kapun, mi nem voltunk itthon, és már vitte is az értékeinket – mesélte lapunknak a neve elhallgatását kérő érintett. Hozzátette, hogy a rendőrség is járt náluk, akik ujjlenyomatot vettek otthonukban.
Bár több környékbeli utcában is látták a tolvaj férfit, konkrét utcanevek egyelőre nem ismertek. A lapunknak nyilatkozó férfi szerint az emberek csak akkor hiszik el a férfi tettét, ha azt a saját bőrükön tapasztalják meg. Bízik abban, hogy a velük történtek felnyitják a szegediek szemét. Az eset kapcsán megkerestük a rendőrséget is; amint válaszolnak, beszámolunk róla.
A rendőség összegyűjtötte a legfontosabb tennivalókat a megelőzés érdekében:
• Ne felejtse el becsukni az ablakokat, bezárni a bejárati- és a teraszajtót!
• Ha van az ingatlanban elektronikus riasztórendszer, mindenképpen aktiválja!
• Az utazás előtt kérje meg rokonát, barátját, ismerősét, hogy rendszeresen, legalább két naponta ürítse a postaládát!
• A szomszédokat tájékoztassa arról, hogy mennyi időre utazik el! Kérje meg őket, hogy figyeljenek a lakásra, házra!
• Utazásakor otthonában ne hagyjon nagyobb mennyiségű készpénzt, értékes ékszereket!
• A vagyontárgyairól készítsen házi leltárt, fényképeket!
• A közösségi médiában megosztott fényképek, információk is ötletet adhatnak a lopások, betörések elkövetéséhez. A betörések elkerülése érdekében csak akkor osszon meg utazásáról képeket, pontos információkat ha az utazásról hazaért!
