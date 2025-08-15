Fényes nappal lop a szegedi tolvaj, aki nyitott kapukon sétál be, majd értékeket visz el

Alsóvárosi tolvaj károsított meg egy férfit. Gyanús alak tűnt fel az elmúlt napokban Szeged-Alsóváros több utcájában, ami nagy felbolydulást okozott a helyiek körében. A közösségi médiában terjedő beszámolók szerint egy férfi fényes nappal kéretlenül besétál a nyitott kapukon keresztül udvarokba, sőt lakóházakba is. Felvettük a kapcsolatot az érintettel, aki lapunknak megerősítette azt a sajnálatos tényt, hogy lopás áldozata lett.

Az alsóvárosi tolvajt többen is látták már, egy férfihez betört, és értékeket vitt el. Illusztráció: Shutterstock

Alsóvárosi tolvaj keltett riadalmat

Többen megerősítették, hogy az illető nem csak körülnéz, de értékeket is eltulajdonít. A leírások alapján a férfi vékony testalkatú, baseballsapkát és napszemüveget visel, hátán táskát hord. Elsőre nem kelti a bujkáló vagy zavart személy benyomását.

A legtöbb esetben fényes nappal érkezik, jellemzően a nyitott kapukon, ajtókon, sőt, még kerítéseken keresztül is illetéktelenül bejut és nem üres kézzel távozik. Egy érintett azt írja, hogy náluk is megjelent. Egy környéken élő férfi lapunknak megerősítette azt a sajnálatos tényt, hogy a lopás áldozata lett.

– Körülbelül délután fél egykor bemászott a kapun, mi nem voltunk itthon, és már vitte is az értékeinket – mesélte lapunknak a neve elhallgatását kérő érintett. Hozzátette, hogy a rendőrség is járt náluk, akik ujjlenyomatot vettek otthonukban.

Bár több környékbeli utcában is látták a tolvaj férfit, konkrét utcanevek egyelőre nem ismertek. A lapunknak nyilatkozó férfi szerint az emberek csak akkor hiszik el a férfi tettét, ha azt a saját bőrükön tapasztalják meg. Bízik abban, hogy a velük történtek felnyitják a szegediek szemét. Az eset kapcsán megkerestük a rendőrséget is; amint válaszolnak, beszámolunk róla.