Kigyulladt a Csodarét Ásotthalom külterületén

A lángok több tíz hektáron pusztítottak, a traktor oltása jelenleg is zajlik. A helyszínre az Ásotthalmi Tűzoltó Egyesület négy önkéntese érkezett ki. Az érintett területen a tűzoltók nagy erőkkel dolgoznak, hogy a tűz terjedését megállítsák és a károkat mérsékeljék.

Kigyulladt a Csodarét Ásotthalom környékén. Fotó: Ásotthalmi Tanyasi Polgárörség