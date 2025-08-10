augusztus 10., vasárnap

Lőrinc névnap

38°
+39
+20
Tűz

37 perce

Kigyulladt a Csodarét Ásotthalom külterületén

Hatalmas lángok csaptak fel Ásotthalom külterületén, a Csodarét térségében. A tűzben egy traktor is odaveszett.

Vass Viktor

A lángok több tíz hektáron pusztítottak, a traktor oltása jelenleg is zajlik. A helyszínre az Ásotthalmi Tűzoltó Egyesület négy önkéntese érkezett ki. Az érintett területen a tűzoltók nagy erőkkel dolgoznak, hogy a tűz terjedését megállítsák és a károkat mérsékeljék.

Ásotthalom
Kigyulladt a Csodarét Ásotthalom környékén. Fotó: Ásotthalmi Tanyasi Polgárörség

 

 

