Tűz
37 perce
Kigyulladt a Csodarét Ásotthalom külterületén
Hatalmas lángok csaptak fel Ásotthalom külterületén, a Csodarét térségében. A tűzben egy traktor is odaveszett.
A lángok több tíz hektáron pusztítottak, a traktor oltása jelenleg is zajlik. A helyszínre az Ásotthalmi Tűzoltó Egyesület négy önkéntese érkezett ki. Az érintett területen a tűzoltók nagy erőkkel dolgoznak, hogy a tűz terjedését megállítsák és a károkat mérsékeljék.
Ezt ne hagyja ki!Baleset
1 órája
Késésre és pótlóbuszos átszállásra kell számítani a szatymazi baleset következtében
Ezt ne hagyja ki!Már a karácsonyra kénytelenek készülni
1 órája
„Egész évben dolgoznunk kellene, hogy utolérjük a rohanó világot” – kézművesek küzdelme az ipar tempójával – galériával
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre