Három autó rohant egymásba a főúton

Ráfutásos baleset történt az 55-ös főút 3-as kilométerszelvényénél Szeged határában. A Webrádió információi szerint három személyautó ütközött össze csütörtökön reggel fél nyolc után, nem messze a Fonógyári úttól.

Fotó: DM

A helyszínen félpályás útzár van érvényben, a forgalom rendőri irányítás mellett halad. A Csongrád-Csanád Vármegyei Rendőr-főkapitányság elsődleges adatai szerint a balesetnek nincs sérültje.