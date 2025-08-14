Három autó rohant egymásba a főúton
Félpályás útzár Szeged közelében.
Ráfutásos baleset történt az 55-ös főút 3-as kilométerszelvényénél Szeged határában. A Webrádió információi szerint három személyautó ütközött össze csütörtökön reggel fél nyolc után, nem messze a Fonógyári úttól.
A helyszínen félpályás útzár van érvényben, a forgalom rendőri irányítás mellett halad. A Csongrád-Csanád Vármegyei Rendőr-főkapitányság elsődleges adatai szerint a balesetnek nincs sérültje.
