1 órája
Idős férfi került kórházba, egy pillanatnyi hiba vezetett a biciklis balesethez – galériával
Ütközés történt Hódmezővásárhelyen. A baleset során egy idős férfi sérült meg.
Biciklist szenvedett balesetet Hódmezővásárhelyen a Kistópart utcai körforgalomnál.
Egy idős úr tekert a kereszteződésen át, amikor az ütközés történt. Helyszíni információink szerint a férfi elmulaszthatta az elsőbbségadást, így az autó oldalának hajtott. Az ütközés erejétől leesett kerékpárjáról és megsérült, a helyszínről mentők szállították kórházba.
Biciklis és személyautó ütközött VásárhelyenFotók: Donka Ferenc
