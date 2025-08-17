augusztus 17., vasárnap

Jácint névnap

26°
+38
+21
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Ütközés

1 órája

Idős férfi került kórházba, egy pillanatnyi hiba vezetett a biciklis balesethez – galériával

Címkék#ütközés#biciklis#baleset

Ütközés történt Hódmezővásárhelyen. A baleset során egy idős férfi sérült meg.

Delmagyar.hu

Biciklist szenvedett balesetet Hódmezővásárhelyen a Kistópart utcai körforgalomnál.

bicikli és gépkocsi okozta a balesetet.
Biciklis baleset történt Hódmezővásárhelyen. Fotó: Donka Ferenc

Egy idős úr tekert a kereszteződésen át, amikor az ütközés történt. Helyszíni információink szerint a férfi elmulaszthatta az elsőbbségadást, így az autó oldalának hajtott. Az ütközés erejétől leesett kerékpárjáról és megsérült, a helyszínről mentők szállították kórházba.

Biciklis és személyautó ütközött Vásárhelyen

Fotók: Donka Ferenc

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu