Idős férfi került kórházba, egy pillanatnyi hiba vezetett a biciklis balesethez – galériával

Biciklist szenvedett balesetet Hódmezővásárhelyen a Kistópart utcai körforgalomnál.

Biciklis baleset történt Hódmezővásárhelyen. Fotó: Donka Ferenc

Egy idős úr tekert a kereszteződésen át, amikor az ütközés történt. Helyszíni információink szerint a férfi elmulaszthatta az elsőbbségadást, így az autó oldalának hajtott. Az ütközés erejétől leesett kerékpárjáról és megsérült, a helyszínről mentők szállították kórházba.