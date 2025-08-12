SZKT
19 órája
Baleset történt a Csillag téren, késésekre kell számítani a tömegközelekdésben
Baleset történt a Csillag téren, mutatjuk hol kell késésekre számítani.
Baleset történt a Csillag téren, ennek következtében a Lugas végállomás irányába terelik a forgalmat. Csillag tér (Budapesti krt.), Víztorony tér vá. megállóhely Mindkét irányban kimarad. Előreláthatólag 10-15 perces vonali késések várhatóak a 10-es, 19-es trolibuszvonalon.
