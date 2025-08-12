augusztus 12., kedd

Baleset történt a Csillag téren, késésekre kell számítani a tömegközelekdésben

Baleset történt a Csillag téren, mutatjuk hol kell késésekre számítani.

Delmagyar.hu

Baleset történt a Csillag téren, ennek következtében a Lugas végállomás irányába terelik a forgalmat. Csillag tér (Budapesti krt.), Víztorony tér vá. megállóhely Mindkét irányban kimarad. Előreláthatólag 10-15 perces vonali késések várhatóak a 10-es, 19-es trolibuszvonalon.

Csillag tér
Baleset történt a Csillag téren. Fotó: Facebook

 

 

