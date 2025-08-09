Baleset
2025.08.09. 20:48
Álló autóba hajtott a sofőr, még a kerék is kiszakadt a helyéről
Egy személyautó az út szélén álló másik két gépkocsinak ütközött Csongrádon.
Csongrádon, a Széchenyi úton haladt a fekete színű autó, amikor az út szélén álló két gépkocsinak is nekiütközött. Ettől a fekete autó kereke kiszakadt, majd három keréken még tovább sodródott, majd az út szélén állt meg. Az álló fehér autót oldalra kilökte, és utána pedig az előtte lévő kocsi oldalát érte az ütközés. Úgy tudjuk, hogy a fekete kocsi vezetője nem sérült meg, de az anyagi kár jelentős.
A baleset miatt félpályás útzár volt érvényben.
Fotók: Donka Ferenc
