Baleset

2025.08.09. 20:48

Álló autóba hajtott a sofőr, még a kerék is kiszakadt a helyéről

Címkék#baleset#autó#Csongrád

Egy személyautó az út szélén álló másik két gépkocsinak ütközött Csongrádon.

Delmagyar.hu

Csongrádon, a Széchenyi úton haladt a fekete színű autó, amikor az út szélén álló két gépkocsinak is nekiütközött. Ettől a fekete autó kereke kiszakadt, majd három keréken még tovább sodródott, majd az út szélén állt meg. Az álló fehér autót oldalra kilökte, és utána pedig az előtte lévő kocsi oldalát érte az ütközés. Úgy tudjuk, hogy a fekete kocsi vezetője nem sérült meg, de az anyagi kár jelentős.

Baleset Csongrádon, egy út szélén álló fehér autóba hajtott bele egy fekete jármű.
Baleset Csongrádon. Fotó: Donka Ferenc

A baleset miatt félpályás útzár volt érvényben.

Egy személyautó az út szélén álló másik két gépkocsinak ütközött Csongrádon

Fotók: Donka Ferenc

 

