Álló autóba hajtott a sofőr, még a kerék is kiszakadt a helyéről

Csongrádon, a Széchenyi úton haladt a fekete színű autó, amikor az út szélén álló két gépkocsinak is nekiütközött. Ettől a fekete autó kereke kiszakadt, majd három keréken még tovább sodródott, majd az út szélén állt meg. Az álló fehér autót oldalra kilökte, és utána pedig az előtte lévő kocsi oldalát érte az ütközés. Úgy tudjuk, hogy a fekete kocsi vezetője nem sérült meg, de az anyagi kár jelentős.

Baleset Csongrádon. Fotó: Donka Ferenc

A baleset miatt félpályás útzár volt érvényben.