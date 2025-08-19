augusztus 19., kedd

Huba névnap

29°
+29
+19
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Baleset

2 órája

Két autó ütközött Szeged belvárosában, mentő is érkezett a helyszínre

Címkék#Rózsa utca#Csongrádi sugárút#Szegedi Rendőrkapitányság

Baleset történt a Csongrádi sugárút és a Rózsa utca kereszteződésében.

Delmagyar.hu

A Szegedi Rendőrkapitányságtól kapott információink alapján két autó ütközött össze a Csongrádi sugárút és a Rózsa utca kereszteződésében. A helyszínre a mentők is sietve érkeztek, jelenleg egy sérültről van tudomásunk. Az érintett területen torlódásra kell számítani a következő órában.

Baleset történt Szeged belvárosában.
Baleset történt a Csongrádi sugárút és a Rózsa utca kereszteződésében. Illusztráció: Shutterstock

A Szegedi Közlekedési Kft Facebook-oldalán tett tájékoztatást a baleset miatt érintett buszok és trolibuszok helyzetéről. 

Körtöltés u/Vértó/Makkosház vá-Szent I.tér között pótlóbuszok közlekednek. Víztorony téren visszafordítják a forgalmat. Érintett járatok: 5-ös, 6-os, 8-as, 19-es trolibuszvonal.

– áll közleményükben.

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu