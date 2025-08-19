31 perce
Két autó ütközött Szeged belvárosában, mentő is érkezett a helyszínre
Baleset történt a Csongrádi sugárút és a Rózsa utca kereszteződésében.
A Szegedi Rendőrkapitányságtól kapott információink alapján két autó ütközött össze a Csongrádi sugárút és a Rózsa utca kereszteződésében. A helyszínre a mentők is sietve érkeztek, jelenleg egy sérültről van tudomásunk. Az érintett területen torlódásra kell számítani a következő órában.
A Szegedi Közlekedési Kft Facebook-oldalán tett tájékoztatást a baleset miatt érintett buszok és trolibuszok helyzetéről.
Körtöltés u/Vértó/Makkosház vá-Szent I.tér között pótlóbuszok közlekednek. Víztorony téren visszafordítják a forgalmat. Érintett járatok: 5-ös, 6-os, 8-as, 19-es trolibuszvonal.
– áll közleményükben.