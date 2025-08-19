augusztus 19., kedd

Huba névnap

29°
+29
+19
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Csongrád-Csanád vármegyei kék hírek

3 órája

Fejjel lefelé állt meg az árokban az autó, miután egy traktorral ütközött – galériával

Címkék#Óföldeák#személyautó#traktor

Traktor és személyautó ütközött a 430-as úton, Földeák térségében.

Delmagyar.hu

Ahogy arról beszámoltunk egy traktor Óföldeák felől hajtott be az útkereszteződésbe, miközben Makó irányából egy Ford érkezett a védett úton. A traktor a főútra fordult, és összeütközött a személyautóval. Az ütközés következtében a traktor első kereke kitört, a Ford pedig az árokban állt meg, tetejére borulva.

A baleset következtében egy személy könnyebben sérült. Fotó: Donka Ferenc

A helyszínre érkező makói tűzoltók áramtalanították a járműveket.

Traktor és személyautó ütközött Földeáknál

Fotók: Donka Ferenc

A balesetben a személyautó vezetője könnyebb sérüléseket szenvedett. A rendőrségi helyszínelés idején a forgalom félpályán, irányítás mellett haladt.

 

Csongrád-Csanád vármegyei kék hírek

A dosszié további cikkei
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu