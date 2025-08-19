Fejjel lefelé állt meg az árokban az autó, miután egy traktorral ütközött – galériával

Ahogy arról beszámoltunk egy traktor Óföldeák felől hajtott be az útkereszteződésbe, miközben Makó irányából egy Ford érkezett a védett úton. A traktor a főútra fordult, és összeütközött a személyautóval. Az ütközés következtében a traktor első kereke kitört, a Ford pedig az árokban állt meg, tetejére borulva.

A baleset következtében egy személy könnyebben sérült. Fotó: Donka Ferenc

A helyszínre érkező makói tűzoltók áramtalanították a járműveket.