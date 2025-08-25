Brutális ütközés Szegeden: fotókon a frontális karambol (galéria)

Korábban beszámoltunk róla, hogy két személyautó ütközött össze frontálisan a Szőregi úton.

Frontális baleset a Szőregi úton, két személyautó ütközött össze. Fotó: Karnok Csaba

A baleset következtében pedig egy harmadik gépkocsi is sérülést szenvedett. A város hivatásos tűzoltói két autót is áramtalanítottak. Az érintett útszakaszt teljes szélességében lezárták, ezért a környéken jelentős torlódás alakult ki.