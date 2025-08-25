augusztus 25., hétfő

LajosPatrícia névnap

20°
+25
+13
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Közlekedési baleset

2 órája

Brutális ütközés Szegeden: fotókon a frontális karambol (galéria)

Címkék#gépkocsi#Szőregi út#Szeged#személyautó

Frontális baleset történt Szegeden, a Szőregi úton. Az érintett szakaszt teljes szélességébe lezárták.

Delmagyar.hu

Korábban beszámoltunk róla, hogy két személyautó ütközött össze frontálisan a Szőregi úton. 

Frontális baleset
Frontális baleset a Szőregi úton, két személyautó ütközött össze. Fotó: Karnok Csaba 

A baleset következtében pedig egy harmadik gépkocsi is sérülést szenvedett. A város hivatásos tűzoltói két autót is áramtalanítottak. Az érintett útszakaszt teljes szélességében lezárták, ezért a környéken jelentős torlódás alakult ki. 

Frontális baleset a Szőregi úton

Fotók: Karnok Csaba

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu