Közlekedési baleset
54 perce
Brutális ütközés Szegeden: fotókon a frontális karambol (galéria)
Frontális baleset történt Szegeden, a Szőregi úton. Az érintett szakaszt teljes szélességébe lezárták.
Korábban beszámoltunk róla, hogy két személyautó ütközött össze frontálisan a Szőregi úton.
A baleset következtében pedig egy harmadik gépkocsi is sérülést szenvedett. A város hivatásos tűzoltói két autót is áramtalanítottak. Az érintett útszakaszt teljes szélességében lezárták, ezért a környéken jelentős torlódás alakult ki.
Frontális baleset a Szőregi útonFotók: Karnok Csaba
