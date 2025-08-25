Frontális baleset a Szőregi úton, teljes szélességében lezárták az utat

Frontális baleset történt Szegeden, a Szőregi úton, a Diófa utca közelében.

Frontális baleset a Szőregi úton. Illusztráció: Shutterstock

Két személyautó ütközött össze, a baleset következtében pedig egy harmadik gépkocsi is sérülést szenvedett. A város hivatásos tűzoltói két autót is áramtalanítottak. Az érintett útszakaszt teljes szélességében lezárták, ezért a környéken jelentős torlódás alakult ki – közölte a Csongrád-Csanád Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság.