Csongrád-Csanád vármegyei kék hírek

22 perce

Frontális baleset a Szőregi úton, teljes szélességében lezárták az utat

Baleset történt Szegeden, a Szőregi úton. Az érintett szakaszt teljes szélességébe lezárták.

Delmagyar.hu

Frontális baleset történt Szegeden, a Szőregi úton, a Diófa utca közelében. 

Frontális baleset Szegeden
Frontális baleset a Szőregi úton. Illusztráció: Shutterstock

Két személyautó ütközött össze, a baleset következtében pedig egy harmadik gépkocsi is sérülést szenvedett. A város hivatásos tűzoltói két autót is áramtalanítottak. Az érintett útszakaszt teljes szélességében lezárták, ezért a környéken jelentős torlódás alakult ki – közölte a Csongrád-Csanád Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság.

 

Csongrád-Csanád vármegyei kék hírek

