Frontális baleset a Szőregi úton, teljes szélességében lezárták az utat
Baleset történt Szegeden, a Szőregi úton. Az érintett szakaszt teljes szélességébe lezárták.
Frontális baleset történt Szegeden, a Szőregi úton, a Diófa utca közelében.
Két személyautó ütközött össze, a baleset következtében pedig egy harmadik gépkocsi is sérülést szenvedett. A város hivatásos tűzoltói két autót is áramtalanítottak. Az érintett útszakaszt teljes szélességében lezárták, ezért a környéken jelentős torlódás alakult ki – közölte a Csongrád-Csanád Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság.
