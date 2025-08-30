Baleset
1 órája
Újabb megrázó fotók a zákányszéki karambolról – galériával
Brutális képsorok.
Ahogy arról beszámoltunk, Zákányszék közelében, az 5431-es úton két személyautó ütközött össze, amelyben három ember megsérült. Két sérült beszorult a járműbe, őket a szegedi és ruzsai hivatásos, valamint a mórahalmi önkéntes tűzoltók feszítővágóval szabadították ki a mentők irányítása mellett. A helyszínre mentőhelikopter is érkezett, a tűzoltók pedig áramtalanították a járműveket.
Két autó ütközött ZákányszéknélFotók: Donka Ferenc
Testületi ülés
6 órája
Makón csökken a galambpiszok a postánál, de a város többi részén még küzdenek vele
Egy legenda utolsó útja
17 órája
Elbúcsúztatták Kathi Bélát szülővárosában, százak rótták le kegyeletüket
