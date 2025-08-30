augusztus 30., szombat

Baleset

1 órája

Újabb megrázó fotók a zákányszéki karambolról – galériával

Brutális képsorok.

Delmagyar.hu

Ahogy arról beszámoltunk, Zákányszék közelében, az 5431-es úton két személyautó ütközött össze, amelyben három ember megsérült. Két sérült beszorult a járműbe, őket a szegedi és ruzsai hivatásos, valamint a mórahalmi önkéntes tűzoltók feszítővágóval szabadították ki a mentők irányítása mellett. A helyszínre mentőhelikopter is érkezett, a tűzoltók pedig áramtalanították a járműveket.

Egy roncs maradt az egyik személyautóból. Fotó: Donka Ferenc.

Két autó ütközött Zákányszéknél

Fotók: Donka Ferenc

 

