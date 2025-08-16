augusztus 16., szombat

Gyerekek is megsérültek az M5-ösön történt horrorbalesetben – galériával

Címkék#m5#baleset#kórház#gyermek

Több személyt kórházba szállítottak.

Delmagyar.hu

Heten sérültek meg, köztük négy gyermek, amikor kisbusznak csapódott egy személyautó az M5-ös autópályán, Kiskunfélegyháza közelében.

A balesetben heten sérültek meg. Fotó: Donka Ferenc

Kecskemét irányába haladt a bolgár rendszámú kisbusz, amikor a mögötte érkező személyautó – amelyben török és szerb vendégmunkások ültek – nagy sebességgel a kisbuszba csapódott. 

A hatalmas erejű ütközéstől a kisbusz még mintegy 600 métert sodródott tovább a pályán, majd letért a sztrádáról és átszakította a vadkerítést, az árokba hajtott, utána pedig a szántóföldön állt meg.

Kisbusznak csapódott egy személyautó az M5-ös autópályán

Fotók: Donka Ferenc

Három gyermeket és két férfit szállítottak a mentők kórházba. A helyszínen maradt egy anyuka és két kiskorú gyermek. A BMW típusú személyautó pedig a szalagkorlátnak ütközött és az árok szélén állt meg. Úgy tudjuk, hogy benne ülő gyermeket és anyukát vitték kórházba, a helyszínen maradt az apuka, egy kiskorú gyermek, valamint egy kutya.

A műszaki mentéshez a kiskunfélegyházi tűzoltók vonultak, akik áramtalanították a járműveket, a baleset miatt hatalmas volt a torlódás a főváros irányába.

 

