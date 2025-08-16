Gyerekek is megsérültek az M5-ösön történt horrorbalesetben – galériával

Heten sérültek meg, köztük négy gyermek, amikor kisbusznak csapódott egy személyautó az M5-ös autópályán, Kiskunfélegyháza közelében.

A balesetben heten sérültek meg. Fotó: Donka Ferenc

Kecskemét irányába haladt a bolgár rendszámú kisbusz, amikor a mögötte érkező személyautó – amelyben török és szerb vendégmunkások ültek – nagy sebességgel a kisbuszba csapódott.

A hatalmas erejű ütközéstől a kisbusz még mintegy 600 métert sodródott tovább a pályán, majd letért a sztrádáról és átszakította a vadkerítést, az árokba hajtott, utána pedig a szántóföldön állt meg.