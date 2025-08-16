augusztus 16., szombat

Csongrád-Csanád vármegyei kék hírek

1 órája

Dráma az autópályán: elaludt a sofőr, családját is veszélybe sodorta és még egy autó is kigyulladt – galériával

Címkék#m5#autópálya#gépkocsi

Csodával határos módon nem sérült meg senki.

Delmagyar.hu

Egy utánfutós gépkocsiba csapódott nagy sebességgel egy személyautó az M5-ös autópályán Kecskemét közelében.

Telljesen összetört és fejjel lefelé állt meg a személyautó az M5-ös autópályán történt balesetben.
Baleset az M5-ös autópályán. Fotó: Donka Ferenc

Az utánfutót húzó személyautó a főváros felé vezető oldalon haladt, aminek vezetője elmondta, hogy a mögötte érkező gépkocsi a belső sávból nagy sebességgel belecsapódott. Ettől utánfutós kocsijukkal az árokba borultak, a futó pedig leszakadt. Az személyautó kigyulladt, amit az arra haladók porral oltóval tudtak eloltani.

A becsapódás után a román rendszámú gépkocsi a belső szalagkorlátnak csapódott, benne egy család utazott két gyermekkel, ahol a sofőr elismerte, hogy elaludt vezetés közben. A két gépkocsiban összesen hatan ültek, hozzájuk mentő is érkezett, de a csodával határos módon senki nem sérült meg.

Egy utánfutós gépkocsiba csapódott bele nagy sebességgel egy személyautó az M5-ös autópályán

Fotók: Donka Ferenc

A kiskunfélegyházi tűzoltók áramtalanították a járműveket, a belső sávban lévő gépkocsit pedig a leállósávba tolták. Ezen újabb baleset miatt még jobban feltorlódott a kocsisor a főváros irányába.

 

Csongrád-Csanád vármegyei kék hírek

A dosszié további cikkei
