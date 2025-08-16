Dráma az autópályán: elaludt a sofőr, családját is veszélybe sodorta és még egy autó is kigyulladt – galériával

Egy utánfutós gépkocsiba csapódott nagy sebességgel egy személyautó az M5-ös autópályán Kecskemét közelében.

Baleset az M5-ös autópályán. Fotó: Donka Ferenc

Az utánfutót húzó személyautó a főváros felé vezető oldalon haladt, aminek vezetője elmondta, hogy a mögötte érkező gépkocsi a belső sávból nagy sebességgel belecsapódott. Ettől utánfutós kocsijukkal az árokba borultak, a futó pedig leszakadt. Az személyautó kigyulladt, amit az arra haladók porral oltóval tudtak eloltani.

A becsapódás után a román rendszámú gépkocsi a belső szalagkorlátnak csapódott, benne egy család utazott két gyermekkel, ahol a sofőr elismerte, hogy elaludt vezetés közben. A két gépkocsiban összesen hatan ültek, hozzájuk mentő is érkezett, de a csodával határos módon senki nem sérült meg.