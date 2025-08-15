Három autó ütközött össze Szeged és Szatymaz között, a mentők is a helyszínen vannak
Baleset nehezíti a közlekedés Szeged és Szatymaz között.
Összeütközött két személykocsi és egy kisteherautó ütközött össze az 5-ös főút 161-es kilométerénél, Szeged és Szatymaz között.
A Fehér-tó mellett történt balesethez a szegedi hivatásos és a sándorfalvai önkéntes tűzoltók vonultak, áramtalanították a gépkocsikat. A járművekben összesen hatan ültek, az utasokhoz mentő érkezett – írja a Csongrád-Csanád Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság a honlapján.
