Három autó ütközött össze Szeged és Szatymaz között, a mentők is a helyszínen vannak

Összeütközött két személykocsi és egy kisteherautó ütközött össze az 5-ös főút 161-es kilométerénél, Szeged és Szatymaz között.

Baleset: három autó ütközött össze Szeged és Szatymaz között. Fotó: DM

A Fehér-tó mellett történt balesethez a szegedi hivatásos és a sándorfalvai önkéntes tűzoltók vonultak, áramtalanították a gépkocsikat. A járművekben összesen hatan ültek, az utasokhoz mentő érkezett – írja a Csongrád-Csanád Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság a honlapján.