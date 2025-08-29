Két autó rohant egymásba Zákányszéknél, mentőhelikopter érkezett a helyszínre

Egymásba rohant két személyautó az 5431-es úton, Zákányszék közelében. Két ember beszorult a járművekbe.

Baleset Zákányszéknél: két autó rohant egymásba. Illusztráció: Shutterstock

Őket a mentők felügyelete mellett, feszítővágóval szabadították ki a műszaki mentést végző szegedi és ruzsai hivatásos, valamint mórahalmi önkéntes tűzoltók. Mentőhelikopter is érkezett a baleset helyszínére. A rajok áramtalanították a járműveket. – írja a Csongrád-Csanád Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság a honlapján.