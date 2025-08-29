augusztus 29., péntek

BeatrixErna névnap

35°
+36
+17
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Közlekedési baleset

38 perce

Két autó rohant egymásba Zákányszéknél, mentőhelikopter érkezett a helyszínre

Címkék#Zákányszék#baleset#személyautó

Zákányszékre riasztották a tűzoltókat. Baleset nehezíti a közlekedést.

Delmagyar.hu

Egymásba rohant két személyautó az 5431-es úton, Zákányszék közelében. Két ember beszorult a járművekbe. 

baleset
Baleset Zákányszéknél: két autó rohant egymásba. Illusztráció: Shutterstock

Őket a mentők felügyelete mellett, feszítővágóval szabadították ki a műszaki mentést végző szegedi és ruzsai hivatásos, valamint mórahalmi önkéntes tűzoltók. Mentőhelikopter is érkezett a baleset helyszínére. A rajok áramtalanították a járműveket. – írja a Csongrád-Csanád Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság a honlapján

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu