Közlekedési baleset
1 órája
Fotókon a súlyos baleset Zákányszéknél, többen is megsérültek
Baleset történt Zákányszéken, a helyszínre mentőhelikopter is érkezett.
Korábban beszámoltunk róla, hogy egymásba rohant két személyautó az 5431-es úton, Zákányszék közelében.
Két ember beszorult a járművekbe. Őket a mentők felügyelete mellett, feszítővágóval szabadították ki a műszaki mentést végző szegedi és ruzsai hivatásos, valamint mórahalmi önkéntes tűzoltók. Mentőhelikopter is érkezett a baleset helyszínére. A rajok áramtalanították a járműveket. Helyszíni információink szerint a balesetben hárman sérültek meg.
Két autó ütközött ZákányszéknélFotók: Donka Ferenc
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre