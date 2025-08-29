Fotókon a súlyos baleset Zákányszéknél, többen is megsérültek

Korábban beszámoltunk róla, hogy egymásba rohant két személyautó az 5431-es úton, Zákányszék közelében.

Három ember sérült meg a zákányszéki balesetben. Fotó: Donka Ferenc

Két ember beszorult a járművekbe. Őket a mentők felügyelete mellett, feszítővágóval szabadították ki a műszaki mentést végző szegedi és ruzsai hivatásos, valamint mórahalmi önkéntes tűzoltók. Mentőhelikopter is érkezett a baleset helyszínére. A rajok áramtalanították a járműveket. Helyszíni információink szerint a balesetben hárman sérültek meg.