1 órája
Hatalmas bűncselekmény-sorozatnak vetett véget a Szegedi Rendőrség
Furcsán hasonló bűncselekmény-sorozattal találták szembe magukat a Csongrád-Csanád Vármegyei Rendőr-főkapitányság munkatársai az elmúlt hónapokban.
Minden április 14-én kezdődött, amikor betöréshez riasztották a szegedi rendőröket. A bűncselekményt profik követték el, akik szervezett bandában dolgoznak és pontosan tudták, mit keresnek. Ezt követően egy megalakult nyomozócsoportot kezdte meg a munkát – írja a Zsaru Magazin.
Nagyobb bűncselekménybe akadtak, mint gondolták
Az ügy szálai Mosonmagyaróvárra vezettek, ahol egy hasonló módszerrel feltört bolt várta a nyomozókat.
Mivel az ügy túlmutatott Szeged városán, egy nagy, a nyomozás végére több mint százfős munkacsoportot hoztunk létre, bevonva a munkába városi és megyei rendőri szerveket. A nyomozás központja Szeged lett.
–meséli Magda Zoltán alezredes.
A bűncselekmények vizsgálatából a rendőrség felépítette a bűnbanda profilját, majd kiszűrte, hogy melyek azok a boltok, ahol megfelelőek a feltételek arra, hogy újra lecsapjon a bűnbanda. A nyomozás eredményeképp a rendőrségnek sikerült tizenhét olyan helyszínre lészűkíteni a nyomozást, ami alkalmas a bűnözök következő célpontjául. A banda következő megjelenését, drónokkal és kommandósokkal várta a rendőrség.
Sikerült is a tettenérés, így a bandát kevesebb mint egy hónapig tartó nyomozás után felszámoltuk.
–folytatta Bécsi Attila.