Hatalmas bűncselekmény-sorozatnak vetett véget a Szegedi Rendőrség

Minden április 14-én kezdődött, amikor betöréshez riasztották a szegedi rendőröket. A bűncselekményt profik követték el, akik szervezett bandában dolgoznak és pontosan tudták, mit keresnek. Ezt követően egy megalakult nyomozócsoportot kezdte meg a munkát – írja a Zsaru Magazin.

Dolgoznak a rendőrök a bűncselekmény megoldásán. Fotó: Fülöp Máté

Nagyobb bűncselekménybe akadtak, mint gondolták

Az ügy szálai Mosonmagyaróvárra vezettek, ahol egy hasonló módszerrel feltört bolt várta a nyomozókat.

Mivel az ügy túlmutatott Szeged városán, egy nagy, a nyomozás végére több mint százfős munkacsoportot hoztunk létre, bevonva a munkába városi és megyei rendőri szerveket. A nyomozás központja Szeged lett.

–meséli Magda Zoltán alezredes.

A bűncselekmények vizsgálatából a rendőrség felépítette a bűnbanda profilját, majd kiszűrte, hogy melyek azok a boltok, ahol megfelelőek a feltételek arra, hogy újra lecsapjon a bűnbanda. A nyomozás eredményeképp a rendőrségnek sikerült tizenhét olyan helyszínre lészűkíteni a nyomozást, ami alkalmas a bűnözök következő célpontjául. A banda következő megjelenését, drónokkal és kommandósokkal várta a rendőrség.

Sikerült is a tettenérés, így a bandát kevesebb mint egy hónapig tartó nyomozás után felszámoltuk.

–folytatta Bécsi Attila.