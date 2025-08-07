augusztus 7., csütörtök

Ibolya névnap

28°
+30
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Baleset

2 órája

Két személyautó csapódott egymásnak Csongrádon, mindkettő totálkárosra tört – galériával

Címkék#Csongrád#BMW#Ford

Totálkárosra tört két autó Csongrádon, miután egymásnak csapódtak. A helyszínre kiérkezett mentők egy személyt szállítottak korházba.

Vass Viktor

A mentők egy személyt szállítottak el, amikor két gépkocsi ütközött össze Csongrádon. Információink szerint a Ford márkájú autó az Ifjúság téren haladt, amikor a játszótér felől kihajtó német rendszámú BMW vezetője nem adott neki elsőbbséget, ekkor ütköztek össze. 

Csongrád
Mindkét jármű totálkárosra tört a csongrádi ütközésben. Fotó: Donka Ferenc

A védtelen autó vezetőjét a mentők elszállították, a másik gépkocsiban ülő két férfi nem sérült meg. Úgy tudjuk, hogy a védtelen autós egy balra ívelő kanyar után haladt, amit feltehetően a német rendszámú kocsi vezetője későn vett észre, ezért hajtott ki az Ifjúság útra. Az ütközésben mindkét jármű totálkárosra tört, a baleset miatt teljesen lezárták az érintett útszakaszt.

Két gépkocsi ütközött össze Csongrádon

Fotók: Donka Ferenc

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu