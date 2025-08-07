Két személyautó csapódott egymásnak Csongrádon, mindkettő totálkárosra tört – galériával

A mentők egy személyt szállítottak el, amikor két gépkocsi ütközött össze Csongrádon. Információink szerint a Ford márkájú autó az Ifjúság téren haladt, amikor a játszótér felől kihajtó német rendszámú BMW vezetője nem adott neki elsőbbséget, ekkor ütköztek össze.

Mindkét jármű totálkárosra tört a csongrádi ütközésben. Fotó: Donka Ferenc

A védtelen autó vezetőjét a mentők elszállították, a másik gépkocsiban ülő két férfi nem sérült meg. Úgy tudjuk, hogy a védtelen autós egy balra ívelő kanyar után haladt, amit feltehetően a német rendszámú kocsi vezetője későn vett észre, ezért hajtott ki az Ifjúság útra. Az ütközésben mindkét jármű totálkárosra tört, a baleset miatt teljesen lezárták az érintett útszakaszt.