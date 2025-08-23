augusztus 23., szombat

Bence névnap

24°
+23
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Baleset

29 perce

Teljesen összetört a Domaszéknél karambolozó autó eleje

Címkék#gépkocsi#határában#szakember

Domaszék környékén, az 55-ös főúton karambolozott egy személyautó.

Munkatársunktól

Domaszék határában, a Szeged felé vezető oldalon történt balesetben a gépkocsi motorházteteje erősen összeroncsolódott, a forgalom ugyanakkor zavartalan, a helyszínen pedig a rendőrség és a Magyar Közút szakemberei dolgoznak.

Autó ütközött Domaszék környékén.
Teljesen összetört az autó eleje Domaszéki balesetben. Fotó: Webrádió

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu