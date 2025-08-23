Baleset
29 perce
Teljesen összetört a Domaszéknél karambolozó autó eleje
Domaszék környékén, az 55-ös főúton karambolozott egy személyautó.
Domaszék határában, a Szeged felé vezető oldalon történt balesetben a gépkocsi motorházteteje erősen összeroncsolódott, a forgalom ugyanakkor zavartalan, a helyszínen pedig a rendőrség és a Magyar Közút szakemberei dolgoznak.
