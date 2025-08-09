augusztus 9., szombat

Csongrád-Csanád vármegyei kék hírek

38 perce

Így mentették a rakományt a domaszéki baleset után az árokban rekedt kamionból

Delmagyar.hu

Baleset történt péntek délután Domaszék környékén az 55-ös főútnál. Egy kamion árokba hajtott, miután az egyik kereke defektet kapott.

A domaszéki baleset helyszínén az árokba hajtott kamion rakományának mentése zajlik.
A domaszéki baleset helyszínén az árokba hajtott kamion rakományának mentése zajlik. Fotó: DM

Ez egyik olvasónk osztotta meg velünk a képet, hogy a kamion még mindig az árokban vesztegel, de a rakomány mentését már megkezdte a tulajdonos. Az elmondás alapján gabonát szállíthatott a szerencsétlenül járt jármű.

Ezt érdemes tudni, ha balesetezünk

A balesetet szenvedett járművet a tulajdonosnak kell elszállíttatnia. A baleset után az a tulajdonos feladata, hogy gondoskodjon a jármű elszállításáról. Ha a jármű állapota veszélyezteti a közúti forgalom biztonságát, akkor a hatóságok elrendelhetik a jármű elszállítását, de a tulajdonos felelőssége, hogy kezdetben intézkedjen a jármű elszállításáról, írja a SZOLJON.

