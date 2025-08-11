3 órája
Ötven ember menekült a gázömlés elől Szegeden, fotókon mutatjuk a helyszínt
Teljesen lezárták a Dorozsmai utat a Szegeden történt baleset következtében. A helyszínen az MVM munkatársai próbálják megfékezni a gázszivárgást.
Honlapunkon már megjelent cikkben beszámoltunk a nemrég Dorozsmai úton történt balesetről, most új információkkal és helyszíni képekkel jelentkezünk.
Dorozsmai úton dolgoznak a szakértők
Legfrissebb információink szerint a Dorozsmai úton egy kisteherautó egy furgonnak és egy személykocsinak hajtott, a karambol miatt kitört egy gázcső is. A vezetékből áramlik a gáz, bár a gázszolgáltató szakemberei csökkentették a nyomás mértékét. Kisteleki, szegedi, kiskunmajsai, szentesi hivatásos tűzoltók vonultak az esethez, a Csongrád-Csanád vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányítja a beavatkozást. Két közeli üzletből körülbelül ötven embernek kellett távozni a történtek miatt. A forgalmat elterelték.
A terelés miatt nagy torlódás alakult ki a városban, közlekedjünk körültekintően!
Szivárog a gáz a Dorozsmai útonFotók: Török János
Ömlik a gáz az ütközés után, százméteres körzetben lezárták a területet