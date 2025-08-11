augusztus 11., hétfő

Baleset

3 órája

Ötven ember menekült a gázömlés elől Szegeden, fotókon mutatjuk a helyszínt

Címkék#gázcső#baleset#Dorozsmai út

Teljesen lezárták a Dorozsmai utat a Szegeden történt baleset következtében. A helyszínen az MVM munkatársai próbálják megfékezni a gázszivárgást.

Vass Viktor

Honlapunkon már megjelent cikkben beszámoltunk a nemrég Dorozsmai úton történt balesetről, most új információkkal és helyszíni képekkel jelentkezünk.

Dorozsmai út
A Dorozsmai úton történt baleset helyszínén dolgoznak a tűzoltók. Fotó: Török János

Dorozsmai úton dolgoznak a szakértők

Legfrissebb információink szerint a Dorozsmai úton egy kisteherautó egy furgonnak és egy személykocsinak hajtott, a karambol miatt kitört egy gázcső is. A vezetékből áramlik a gáz, bár a gázszolgáltató szakemberei csökkentették a nyomás mértékét. Kisteleki, szegedi, kiskunmajsai, szentesi hivatásos tűzoltók vonultak az esethez, a Csongrád-Csanád vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányítja a beavatkozást. Két közeli üzletből körülbelül ötven embernek kellett távozni a történtek miatt. A forgalmat elterelték.

A terelés miatt nagy torlódás alakult ki a városban, közlekedjünk körültekintően!

Szivárog a gáz a Dorozsmai úton

Fotók: Török János

 

